Работникам предприятия ЖКХ Березовского района выплатили долги по зарплате

10 Март 2020 2020-03-10T13:22:16+03:00

Не обошлось без вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Березовского района проверили соблюдение директором ЖКХ Саранпауля требований трудового законодательства. Итоги проверки стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2020 года перед 16 работниками предприятия ЖКХ образовалась задолженность по зарплате. Общая сумма долга более полумиллиона рублей.

Поэтому прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. С руководителя потребовали выплатить образовавшуюся задолженность зарплате.

Благодаря этому к настоящему моменту все долги погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU