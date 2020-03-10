Работникам предприятия ЖКХ Березовского района выплатили долги по зарплате
Правоохранители Березовского района проверили соблюдение директором ЖКХ Саранпауля требований трудового законодательства. Итоги проверки стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.
Установлено, что в январе 2020 года перед 16 работниками предприятия ЖКХ образовалась задолженность по зарплате. Общая сумма долга более полумиллиона рублей.
Поэтому прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. С руководителя потребовали выплатить образовавшуюся задолженность зарплате.
Благодаря этому к настоящему моменту все долги погашены.
ИСТОЧНИК KP.RU