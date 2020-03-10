2020-03-10T12:51:39+03:00
Общество

Зою Оларь ищут в Сургутском районе

Женщина может нуждаться в медицинской помощи
Руслан Савинов
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Зою Оларь ищут в Сургутском районе. Фото из сообщества "ВКонтакте".Зою Оларь ищут в Сургутском районе. Фото из сообщества "ВКонтакте".
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В Сургутском районе пропал человек. Описание и фото потерявшейся пенсионерки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Добровольческий поисково-спасательный отряд Сургута».

Зоя Павловна Оларь ушла из дома в Солнечном и не вернулась. Поисковики района упоминают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто видел пропавшую или знает, где она, просят сообщить координатору поиска - Ирине по телефону 89822180390 или в ОМВД по Сургутскому Району 74-60-02, - обратились к югорчанам представители поискового отряда.

Среди примет женщины: рост 165 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.

Добавим, что она была одета в темно-синюю куртку с белым мехом, серую шапку и зимние сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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