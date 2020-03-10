Зою Оларь ищут в Сургутском районе
В Сургутском районе пропал человек. Описание и фото потерявшейся пенсионерки появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Добровольческий поисково-спасательный отряд Сургута».
Зоя Павловна Оларь ушла из дома в Солнечном и не вернулась. Поисковики района упоминают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.
- Всех, кто видел пропавшую или знает, где она, просят сообщить координатору поиска - Ирине по телефону 89822180390 или в ОМВД по Сургутскому Району 74-60-02, - обратились к югорчанам представители поискового отряда.
Среди примет женщины: рост 165 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, карие глаза.
Добавим, что она была одета в темно-синюю куртку с белым мехом, серую шапку и зимние сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU