Жители поселка Саранпауль Березовского района помешали вывозу ТКО из отдаленных деревень

10 Март 2020 2020-03-10T12:19:34+03:00

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Региональный оператор начал вывозить мусор с площадок временного накопления отходов в отдаленных деревнях и селах. Как отметили в пресс-службе «Югра-Экология», на очереди поселки Хулимсунт и Приполярный Березовского района.

Однако несколько жителей поселка Саранпауль преградили дорогу спецтехнике с мусором на полигон. Объект функционирует уже с 2007 года и имеет лицензию.

- Неясно, почему работа регоператора вызвала такую реакцию. Ведь ситуация рядовая: этот путь указан в терсхеме, полигон там действующий, отходы размещают регулярно. Ничего неожиданного не произошло. Но посреди дороги наши водители не стали доказывать правомерность своих действий или призывать правоохранительные органы. Чтобы не раскачивать ситуацию, спецтехнику пришлось дозаправить и везти груз на полигон города Нягань. Это около 450 километров, - сообщил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Известно, что до сих пор машины не прибыли в Нягань. Региональный оператор делает все возможное, чтобы успеть очистить площадки временного накопления ТКО в отдаленных населенных пунктах

ИСТОЧНИК KP.RU