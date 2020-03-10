2020-03-10T11:54:51+03:00
Общество

Губернатор ХМАО посетила новый цех по переработке рыбы в Приобье

Мощности объекта позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тонн продукции
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО посетила новый цех по переработке рыбы в ПриобьеГубернатор ХМАО посетила новый цех по переработке рыбы в ПриобьеФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова посетила в Приобье перерабатывающее предприятие Октябрьского рыбзавода. По данным пресс-службы регионального правительства, там главе региона представили цех по переработке рыбы, запущенный в декабре 2019 года.

Известно, что мощности объекта позволяют ежегодно перерабатывать до 30 тонн рыбы ежегодно. Здесь планируется выпускать: мороженную рыбу, филе, фарш, сушеную, вяленую, соленую продукцию, а также рыбу холодного копчения.

Добавим, добыча и приемка рыбы организована в деревне Нижние Нарыкары, селах Шеркалы, Перегребное, поселке Приобье. Более полусотни человек – жителей этих населенных пунктов – занимаются рыбодобычей.

В присутствии Натальи Комаровой состоялся запуск сушильно-вялочной камеры. Отмечается, что часть продукции будут поставлять в школы и детские сады, а также в медицинские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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