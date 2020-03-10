2020-03-10T11:20:36+03:00
Общество

Мать из Югорска, чьи дети погибли в пожаре, попросила земляков о помощи

Призыв появился в югорских пабликах в соцсетях
Руслан Савинов
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Мать из Югорска, чьи дети погибли в пожаре, попросила земляков о помощиМать из Югорска, чьи дети погибли в пожаре, попросила земляков о помощиФото: pixabay.com
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Татьяна Тоболенко, чьи двое детей погибли в огне, обратилась к землякам с просьбой о помощи. Призыв появился в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Советский ХМАО».

- У наших сограждан произошло большое горе. У семьи Тоболенко Татьяны пожар унес из жизни двоих детей и брата (Кирилл-11 лет, Максим - 8, Степан - 5 лет), мама Татьяны находиться в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Пыть-Яха. Дорогие друзья, давайте не останемся равнодушными в таком большом горе, - гласит призыв в паблике. Далее следует информация о том, как можно помочь пострадавшим.

Напомним, что в Югорске трое детей сгорели в частном доме 8 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В городе срочно создана группа, которая будет заниматься вопросами помощи семьям погибших. Об этом сообщил мэр Югорска Андрей Бородкин.

Многие пользователи интернета не смогли сдержать эмоций и выразили свои чувства в соболезнованиях:

- Страшное горе. Земля пухом ангелочкам, - написал один из подписчиков паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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