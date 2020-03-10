2020-03-10T10:42:16+03:00
Звезды

Жители и гости Ханты-Мансийска оценят шедевры Бетховена и Чайковского

Живое звучание поразит всех гостей
Руслан Савинов
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Жители и гости Ханты-Мансийска оценят шедевры Бетховена и Чайковского. Фото «Югра-Классик».Жители и гости Ханты-Мансийска оценят шедевры Бетховена и Чайковского. Фото «Югра-Классик».
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Хантымансийцы 14 марта услышат произведения Бетховена и Чайковского. Подробности сообщили представители концертно-театрального центра «Югра-Классик».

- Живая музыка… Что может принести наибольшее удовольствие? Когда мелодии Бетховена и Чайковского, виртуозно сыгранные Еленой Коземиренко, сольются в одно целое с великолепно звучащим органом и роялем! Услышать живое звучание удивительных произведений Бетховена и Чайковского – это ли не лучший подарок себе и своим близким?, - вопрошают организаторы мероприятия.

Сообщается, что концерт будет вести лауреат музыковед Елена Полей. Мероприятие состоится 14 марта в 18:00 в органном зале. Информацию о билетах можно уточнить по телефону: 352-535.

ИСТОЧНИК KP.RU

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