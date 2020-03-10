10 Март 2020 2020-03-10T10:30:11+03:00

Суд решит судьбу мужчины, убившего и сжегшего знакомого на трассе под Когалымом. Фото СУ СК по ХМАО.

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Сургутский межрайонный следственный отдел Следкома Югры завершил расследование уголовного дела по факту убийства мужчины. Как подчеркнули в пресс-службе СУ СК по ХМАО, упомянутое убийство было совершено с особой жестокостью.

Следствие установило, что 44-летний житель Бердюжского района Тюменской области, прибыл в Югру для работы вахтовым методом. 25 марта 2019 года на дороге в 40 км. от Когалыма он остановил проезжающий автомобиль «MAN» с полуприцепом-цистерной, которым управлял его бывший коллега. Злоумышленник собирался похитить дизельное топливо.

- В кабине автомобиля он предложил знакомому похитить и перепродать перевозимое топливо. Услышав нет, мужчина несколько раз ударил водителя стеклянной кружкой по голове, надел ему на голову пакет, обмотав его края вокруг шеи липкой лентой, тем самым умышленно перекрыв ему дыхательные пути, - сообщили в СУ СК по ХМАО.

Однако вскоре «MAN» застрял в снегу. Поэтому преступник похитил имущество знакомого, облил потерпевшего и кабину автомобиля бензином, а затем поджог горючее.

Известно, что смерть водителя автомобиля наступила на месте от ожогового шока тяжелой степени в сочетании с острой дыхательной недостаточностью.

Утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU