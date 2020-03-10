2020-03-10T09:53:03+03:00
Общество

Лишь два процента рыбы в Югре признали некачественной

Лакомиться рыбной продукцией в ХМАО можно без опасений
Руслан Савинов
Поделиться:
Лишь два процента рыбы в Югре признали некачественнойЛишь два процента рыбы в Югре признали некачественнойФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В 2019 году специалисты проверили 325 мест по переработке и обороту рыбы и рыбной продукции, в том числе пять предприятий-производителей ХМАО. Как отметили в Роспотребнадзоре Югры, из 603 проб рыбы и рыбной продукции не соответствовало гигиеническим нормативам 13, то есть 2,2%.

Всего в ХМАО деятельность по производству рыбной продукции осуществляют 25 рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий.

- По паразитологическим показателям исследовано 212 проб. Одна проба не соответствовала установленным требованиям, - уточнили в Роспотребнадзоре ХМАО.

Всего за 2019 год изъято из оборота 30 партий рыбы общим весом почти 133 кг. По результатам проверок составлено двенадцать протоколов об административном правонарушении на сумму 116 тысяч рублей.

- Первыми признаками недоброкачественности рыбы являются помутнение слизи, покрывающей тушку, западение и помутнение глаз, вздутие брюшка, слущивание чешуи, появление кислого или затхлого запаха в жабрах, - поделились эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители поселка Саранпауль Березовского района помешали вывозу ТКО из отдаленных деревень
Губернатор ХМАО посетила новый цех по переработке рыбы в Приобье
Мать из Югорска, чьи дети погибли в пожаре, попросила земляков о помощи
Жители и гости Ханты-Мансийска оценят шедевры Бетховена и Чайковского
Суд решит судьбу мужчины, убившего и сжегшего знакомого на трассе под Когалымом
Лишь два процента рыбы в Югре признали некачественной
Воришек Югры интересовали лодочный мотор, портативная колонка и бренди
Югорские огнеборцы вытащили из пламени 26 человек
Травма на стоянке: в Нижневартовске «Форд» зацепил женщину, выходившую из автомобиля
Мне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньги
Молодых югорчан назвали одними из самых активных в России
Чудесное спасение в лобовом столкновении: «Нива» и грузовик не поделили дорогу под Сургутом
Заболеваемость ВИЧ в ХМАО снизилась почти на 16 процентов за год