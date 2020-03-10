10 Март 2020 2020-03-10T09:53:03+03:00

Лишь два процента рыбы в Югре признали некачественной Фото: pixabay.com

Лакомиться рыбной продукцией в ХМАО можно без опасений

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В 2019 году специалисты проверили 325 мест по переработке и обороту рыбы и рыбной продукции, в том числе пять предприятий-производителей ХМАО. Как отметили в Роспотребнадзоре Югры, из 603 проб рыбы и рыбной продукции не соответствовало гигиеническим нормативам 13, то есть 2,2%.

Всего в ХМАО деятельность по производству рыбной продукции осуществляют 25 рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий.

- По паразитологическим показателям исследовано 212 проб. Одна проба не соответствовала установленным требованиям, - уточнили в Роспотребнадзоре ХМАО.

Всего за 2019 год изъято из оборота 30 партий рыбы общим весом почти 133 кг. По результатам проверок составлено двенадцать протоколов об административном правонарушении на сумму 116 тысяч рублей.

- Первыми признаками недоброкачественности рыбы являются помутнение слизи, покрывающей тушку, западение и помутнение глаз, вздутие брюшка, слущивание чешуи, появление кислого или затхлого запаха в жабрах, - поделились эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU