Воришек Югры интересовали лодочный мотор, портативная колонка и бренди

10 Март 2020 2020-03-10T09:50:37+03:00

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В Югре за минувшие дни случилось 151 преступление. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 82, из них: 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, четыре мошенничества и 12 краж.

Так, в Советском районе в поселке Агириш сотрудники уголовного розыска установили 21-летнего подозреваемого в краже. Сообщается, что злоумышленник взломал гараж и похитил оттуда лодочный мотор и колесо в сборе. Ущерб составил около 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель под подпиской о невыезде.

Тем временем 18-летний вартовчанин в квартире дома на улице Омская похитил портативную колонку стоимостью почти семь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Ханты-Мансийске в дежурную часть полиции обратился директор одного из продуктовых магазинов на улице Объездная. Полицейские вскоре установили 26-летнего подозреваемого в краже. Молодой человек похитил две бутылки бренди стоимостью более 800 рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU