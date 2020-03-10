Югорские огнеборцы вытащили из пламени 26 человек

10 Март 2020 2020-03-10T09:19:52+03:00

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Подразделения пожарных Югры со 2 по 9 марта ликвидировали 45 возгораний. По данным пресс-службы регионального МЧС, спасены 23 человека, с мест пожаров эвакуированы 37 человек. Кроме того, от языков пламени уберегли материальных ценностей на сумму почти 77 миллионов рублей.

Известно, что зачастую пожары происходили в жилых домах и квартирах, в автомобилях и банях. Целых десять раз подразделения выезжали на возгорание мусора.

- От огня пострадали пять автомобилей и 29 строений. Пожары унесли жизни шести человек, травмы получили четверо, - подвели итог в МЧС ХМАО.

Среди основных причин возгораний – нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем.

Также спасателей двадцать раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожных аварий. Благодаря этому спасены три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU