2020-03-10T11:31:06+03:00
Происшествия

Травма на стоянке: в Нижневартовске «Форд» зацепил женщину, выходившую из автомобиля

Пострадавшая получила телесные повреждения
Руслан Савинов
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Травма на стоянке: в Нижневартовске «Форд» зацепил женщину, выходившую из автомобиля. Фото ГИБДД ХМАО.Травма на стоянке: в Нижневартовске «Форд» зацепил женщину, выходившую из автомобиля. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории Югры 25 человек получили травмы в 16 дорожно-транспортных происшествиях с 6 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в Сургуте на автодороге «Западно-Сургутское месторождение» 9 марта в 9:37 47-летний мужчина за рулем «ВАЗа», по предварительным данным, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ивеко Амт». В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ» получили травмы.

Тем временем 9 марта в 14:00 в Нижневартовске на улице Ленина мужчина за рулем «Форд Фокус», по предварительным данным, двигался на стоянке. Он допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая вышла из-за припаркованного автомобиля. В итоге женщина получила травмы.

Также известно, что сотрудники ГИБДД задержали 67 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 82 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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