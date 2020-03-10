Мне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньги
Городской суд Сургута вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя Сургутского района. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчину признали виновным по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
Суд установил, что подсудимый с условной судимостью за подобное преступление разместил на интернет-сайтах ложные объявления об оказании услуг.
- В объявлениях говорилось об обучении и дальнейшим трудоустройстве бортпроводников в авиакомпаниях страны. На предложение откликнулось девять молодых девушек. С которыми он заключил фиктивные договоры об оказании услуг, - пояснили в УМВД Югры.
После получения общей суммы в 117 тысяч рублей мужчина скрылся. Суд назначил ему наказанием лишение свободы на срок пять лет и пять месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU