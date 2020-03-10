2020-03-10T08:11:38+03:00
Происшествия

Мне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньги

Всего мужчина обманул девять барышень
Руслан Савинов
Поделиться:
Мне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньгиМне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньгиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Городской суд Сургута вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя Сургутского района. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчину признали виновным по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд установил, что подсудимый с условной судимостью за подобное преступление разместил на интернет-сайтах ложные объявления об оказании услуг.

- В объявлениях говорилось об обучении и дальнейшим трудоустройстве бортпроводников в авиакомпаниях страны. На предложение откликнулось девять молодых девушек. С которыми он заключил фиктивные договоры об оказании услуг, - пояснили в УМВД Югры.

После получения общей суммы в 117 тысяч рублей мужчина скрылся. Суд назначил ему наказанием лишение свободы на срок пять лет и пять месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители поселка Саранпауль Березовского района помешали вывозу ТКО из отдаленных деревень
Губернатор ХМАО посетила новый цех по переработке рыбы в Приобье
Мать из Югорска, чьи дети погибли в пожаре, попросила земляков о помощи
Жители и гости Ханты-Мансийска оценят шедевры Бетховена и Чайковского
Суд решит судьбу мужчины, убившего и сжегшего знакомого на трассе под Когалымом
Лишь два процента рыбы в Югре признали некачественной
Воришек Югры интересовали лодочный мотор, портативная колонка и бренди
Югорские огнеборцы вытащили из пламени 26 человек
Травма на стоянке: в Нижневартовске «Форд» зацепил женщину, выходившую из автомобиля
Мне бы в небо: аферист в Сургуте обещал девушкам карьеру стюардесс в обмен за деньги
Молодых югорчан назвали одними из самых активных в России
Чудесное спасение в лобовом столкновении: «Нива» и грузовик не поделили дорогу под Сургутом
Заболеваемость ВИЧ в ХМАО снизилась почти на 16 процентов за год