2020-03-10T05:49:07+03:00
Общество

Заболеваемость ВИЧ в ХМАО снизилась почти на 16 процентов за год

Экспресс-тестирование на рабочих местах хорошо зарекомендовало себя
Руслан Савинов
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Заболеваемость ВИЧ в ХМАО снизилась почти на 16 процентов за годЗаболеваемость ВИЧ в ХМАО снизилась почти на 16 процентов за годФото: pixabay.com
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По итогам 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Югре снизилась на 16,2% по сравнению с годом ранее. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в прошлом году тесты на ВИЧ-инфекцию прошло более трети населения, то есть почти 588 тысяч человек.

- Увеличилась доля лиц, обследованных по собственному желанию. Этому способствовало внедрение новой формы работы – «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах», - сообщили югорские специалисты здравоохранения.

Отмечается, что с каждым годом количество предприятий и сотрудников, участвующих в экспресс-тестировании, увеличивается: 110 предприятий в 2017 году, 133 – в 2018, 566 организаций в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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