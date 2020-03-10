Молодых югорчан назвали одними из самых активных в России

10 Март 2020 2020-03-10T06:54:54+03:00

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ХМАО попала на четвертое место в ТОП-20 регионов России в рейтинге эффективности молодежной политики в 2019 году. По данным регионального правительства, список подготовили специалисты федерального агентства по делам молодежи.

Деятельность органов исполнительной власти оценивали по 85 критериям, разделенных на четыре блока: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики, а также комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года.

Отметим, что больше 150 тысяч молодых югорчан приняли участие в мероприятиях общественных организаций и объединений в 2019 году. В Югре созданы и действуют шесть региональных ресурсных центров по молодежной политике.

Созданная структура и кадровый потенциал позволяют эффективно вовлекать молодёжь в современную жизнь. В округе реализовано почти 5 тысяч мероприятий, участниками которых стали 638 тысяч молодых югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU