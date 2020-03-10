10 Март 2020 2020-03-10T06:29:11+03:00

Чудесное спасение в лобовом столкновение: «Нива» и грузовик не поделили дорогу под Сургутом. Фото из сообщества "ВКонтакте" "К-Информ".

К счастью, оба водителя и пассажиры живы

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Под Сургутом накануне, 9 марта в лоб столкнулись «Нива» и трал «Ивеко». Подробности чудесного спасения водителей из этого дорожно-транспортного происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

- В сторону западной. Нива, на повороте, пошла в неуправляемый занос и залетела под Iveco, - сообщили источники паблика.

Известно, что водитель «Нивы» находится в тяжелом состоянии. Его пассажирка также получила сильные телесные повреждения: ее доставили в травмотологию.

По предварительным данным, водитель «Нивы» не учел скоростной режим. Полицейские и госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU