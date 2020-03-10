Чудесное спасение в лобовом столкновение: «Нива» и грузовик не поделили дорогу под Сургутом
Под Сургутом накануне, 9 марта в лоб столкнулись «Нива» и трал «Ивеко». Подробности чудесного спасения водителей из этого дорожно-транспортного происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».
- В сторону западной. Нива, на повороте, пошла в неуправляемый занос и залетела под Iveco, - сообщили источники паблика.
Известно, что водитель «Нивы» находится в тяжелом состоянии. Его пассажирка также получила сильные телесные повреждения: ее доставили в травмотологию.
По предварительным данным, водитель «Нивы» не учел скоростной режим. Полицейские и госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU