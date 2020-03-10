Погода в Югре 10 марта: местами мокрый снег

10 Март 2020 2020-03-10T04:56:11+03:00

Температура днем не опустится ниже -1 градуса

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 10 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег. Ветер западный 4 – 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем +4, -1 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +3 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -4, -5 градусов.

На Руси этот день называли «Порфирий Поздний». По погоде отмечали: если перелетные пташки уже вернулись домой, то можно ждать хорошего урожая хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU