9 Март 2020 2020-03-09T16:35:59+03:00

Губернатор Югры встретится с жителями Нягани и Октябрьского района. Фото с сайта правительства Югры

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа 10 и 11 марта встретится с жителями города Нягань и Октябрьского района. Об этом сообщает правительство Югры.

Было отмечено, что участники поговорят о реализации нацпроектов и обсудят важные темы. Встреча в поселке Приобье Октябрьского района – в 15:00 10 марта. В Нягани – в 15:30 11 марта. За два часа до начала мероприятия начнут работать консультационные площадки, где представители исполнительной власти помогут разрешить вопросы югорчан.

Смотри прямые эфиры в инстаграм-аккаунте Натальи Комаровой и на странице официальной группы Югры «Вконтакте». Добавим, что вопросы от населения уже начали поступать в «Инстаграм» губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU