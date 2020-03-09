Губернатор Югры встретится с жителями Нягани и Октябрьского района
Глава Ханты-Мансийского автономного округа 10 и 11 марта встретится с жителями города Нягань и Октябрьского района. Об этом сообщает правительство Югры.
Было отмечено, что участники поговорят о реализации нацпроектов и обсудят важные темы. Встреча в поселке Приобье Октябрьского района – в 15:00 10 марта. В Нягани – в 15:30 11 марта. За два часа до начала мероприятия начнут работать консультационные площадки, где представители исполнительной власти помогут разрешить вопросы югорчан.
Смотри прямые эфиры в инстаграм-аккаунте Натальи Комаровой и на странице официальной группы Югры «Вконтакте». Добавим, что вопросы от населения уже начали поступать в «Инстаграм» губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU