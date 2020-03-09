9 Март 2020 2020-03-09T16:20:30+03:00

В Ханты-Мансийске на «Духе огня» дебютировали восемь картин. Фото с сайта "Дух огня"

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Вице-президент «Духа огня», директор программ Мария Зверева на пресс-конференции 18 кинофестиваля «Дух огня» заявила о том, что открытие новых имен – самая существенная часть фестиваля.

Председатель отборочной комиссии Борис Нелепо сообщил, что в международном конкурсе традиционно было представлено восемь картин.

- Такая пресс-конференция – как дружеский круглый стол, где мы говорим про дебютные кино, ведь на «Духе огня» представлены только первые или вторые полнометражные работы режиссёров. Кинофестиваль – это настоящее путешествие по разным странам (в этом году в программе ленты с 3 континентов) и разным стилям, - добавил он.

Режиссёры и актёры на мероприятии рассказали об своём опыте создания новых фильмов, источниках финансирования, с какими сложностями столкнулись при работе надо лентами.

Так, режиссёр кино «Метаморфоза птиц» из Португалии Катарина Вашконселуш поделилась, что создавала эту картину 6 лет, все актёры – члены её семьи. Раньше девушка занималась дизайном, потом занялась кино, сейчас в начале этого пути.

Режиссёры Майя Коса, Серджо да Коста следят за тем, как проходит фестиваль из Швейцарии, рады, что фильм хорошо принят публикой кинофорума. Сейчас они работают над очередной картиной. Поэтому не смогли приехать в Ханты-Мансийск.

Дебютанты российского конкурса также поделились своими историями.

Продюсер фильма «Котел» Айсель Лятифова поделилась, что создавали его три девушки: «У меня юридическое образование, никак не связанное с кино. Нам помогали друзья, инвесторы, мы сами зарабатывали и вкладывали свои деньги, фильм снят без господдержки».

Режиссёр картины «Холодно» Авдотья Александрова снимала фильм около 10 лет, с перерывами, на свои личные деньги, бюджет ленты составил около 3 миллионов рублей, все актёры снимались бесплатно.

Отметим, что победители 18-го МФКД «Дух огня» будут объявлены сегодня на торжественной церемонии закрытия кинофорума.

ИСТОЧНИК KP.RU