Стали известны подробности, как погибшие на пожаре дети из Советского оказались в Югорске
Детсадовцы Степан и Кирюша оставили свою маму с маленькой сестренкой в Советском, чтобы погостить у бабушки и поиграть с маленьким дядей в Югорске. Об этом рассказала тетя погибших малышей Мария Тренина.
Родители детей до сих пор в шоке. 48-летняя бабушка с 80% ожогов тела находится в реанимации, погиб ее маленький сын и два внука. Женщину переведут в ожоговый центр города Пыть-Ях.
Власти Советского района оказывают необходимую юридическую, психологическую и финансовую помощь семье погибших.
Между тем, жители Югорска сообщают, что в соцсетях появились мошенники, которые представляются родственниками погибших и просят оказать финансовую помощь семье переводом на карту. Югорчан просят быть внимательнее и не переводить деньги злоумышленникам.
Сами горожане в глубоком горе после случившегося. Свои соболезнования они выражают в соцсети.
- Кирюшенька... Солнышко. Хороший, добрый, светлый мальчик. Царствие небесное мальчишкам! Боль и слёзы! Какая страшная трагедия! Соболезнования родным и близким! Сил пережить такое горе, если возможно такое пережить....
- Степа ходил с нами в детский сад «Родничок». Пусть земля будет пухом маленьким ангелочкам, - пишут югорчане в группе «ЧС Югорска и Советского района» во «ВКонтакте».
Местные жители устроили мемориал у сгоревшей избушке по улице Строителей 19 а. Они несут к месту гибели малышей игрушки, конфеты и цветы.
Напомним, пожар в частном деревянном доме в Югорске произошел в ночь на 8 марта. Трое детей погибли на месте происшествия. Один взрослый находится в больнице в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU