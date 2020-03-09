9 Март 2020 2020-03-09T10:55:44+03:00

Стали известны подробности, как погибшие на пожаре дети из Советского оказались в Югорске. Фото из группы «ЧС Югорска и Советского района» во «ВКонтакте»

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Детсадовцы Степан и Кирюша оставили свою маму с маленькой сестренкой в Советском, чтобы погостить у бабушки и поиграть с маленьким дядей в Югорске. Об этом рассказала тетя погибших малышей Мария Тренина.

Родители детей до сих пор в шоке. 48-летняя бабушка с 80% ожогов тела находится в реанимации, погиб ее маленький сын и два внука. Женщину переведут в ожоговый центр города Пыть-Ях.

Власти Советского района оказывают необходимую юридическую, психологическую и финансовую помощь семье погибших.

Между тем, жители Югорска сообщают, что в соцсетях появились мошенники, которые представляются родственниками погибших и просят оказать финансовую помощь семье переводом на карту. Югорчан просят быть внимательнее и не переводить деньги злоумышленникам.

Сами горожане в глубоком горе после случившегося. Свои соболезнования они выражают в соцсети.

- Кирюшенька... Солнышко. Хороший, добрый, светлый мальчик. Царствие небесное мальчишкам! Боль и слёзы! Какая страшная трагедия! Соболезнования родным и близким! Сил пережить такое горе, если возможно такое пережить....

- Степа ходил с нами в детский сад «Родничок». Пусть земля будет пухом маленьким ангелочкам, - пишут югорчане в группе «ЧС Югорска и Советского района» во «ВКонтакте».

Местные жители устроили мемориал у сгоревшей избушке по улице Строителей 19 а. Они несут к месту гибели малышей игрушки, конфеты и цветы.

Напомним, пожар в частном деревянном доме в Югорске произошел в ночь на 8 марта. Трое детей погибли на месте происшествия. Один взрослый находится в больнице в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU