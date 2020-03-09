Погода в Югре 9 марта: снегопад и пасмурно
В понедельник 9 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов, местами -6,-11 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градусов.
В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер северный, северо-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов.
В Нижневартовске пасмурно, снегопад. Ветер западный, северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU