9 Март 2020 2020-03-09T06:54:48+03:00

Погода в Югре 9 марта: снегопад и пасмурно. Фото из группы "Это Юганск, детка, Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

Ветер с западного сменится на северное направление

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В понедельник 9 марта в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов, местами -6,-11 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градусов.

В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер северный, северо-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, снегопад. Ветер западный, северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU