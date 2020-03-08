Губернатор Наталья Комарова поздравила югорчанок с праздником

8 Март 2020 2020-03-08T16:38:14+03:00

Она пожелала им любви и счастья

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа поздравила югорчанок с международным женским днем.

- Дорогие югорчанки! Поздравляю Вас с 8 марта, - начала она в своем поздравлении. - У нас на Севере особое отношение ко всему, что связано с наступлением весны. Хозяйки югорской земли радуются предвестникам тепла, стараются вниманием, добрым отношением к своим близким внести в окружающий мир больше света, радости.

Ваша забота, любовь, уважаемые подруги, вдохновляют мужчин на добрые, мужественные поступки, решения. Пусть в Вашем сердце всегда будет любовь.

Желаю Вам, землячки, крепкого здоровья, успехов во всем, будьте счастливы успехами своих детей, родных и близких, - завершила теплыми пожеланиями свою речь Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU