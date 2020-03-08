Губернатор Наталья Комарова поздравила югорчанок с праздником
Глава Ханты-Мансийского автономного округа поздравила югорчанок с международным женским днем.
- Дорогие югорчанки! Поздравляю Вас с 8 марта, - начала она в своем поздравлении. - У нас на Севере особое отношение ко всему, что связано с наступлением весны. Хозяйки югорской земли радуются предвестникам тепла, стараются вниманием, добрым отношением к своим близким внести в окружающий мир больше света, радости.
Ваша забота, любовь, уважаемые подруги, вдохновляют мужчин на добрые, мужественные поступки, решения. Пусть в Вашем сердце всегда будет любовь.
Желаю Вам, землячки, крепкого здоровья, успехов во всем, будьте счастливы успехами своих детей, родных и близких, - завершила теплыми пожеланиями свою речь Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU