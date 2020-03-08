2020-03-08T13:58:31+03:00
Общество

Пострадавшую на пожаре в Югорске женщину отправляют в ожоговый центр Пыть-Яха

Семье оказывается вся необходимая помощь
Алена Кульмухаметова
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Пострадавшую на пожаре в Югорске женщину отправляют в ожоговый центр Пыть-Яха. Фото Антона ПантинаПострадавшую на пожаре в Югорске женщину отправляют в ожоговый центр Пыть-Яха. Фото Антона Пантина
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Три ребенка 4, 7 и 10 лет погибли в ночь на 8 марта во время пожара в доме по улице Строителей, 19 "А" в Югорске. В администрации города заявили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, возгорание произошло в 23:57 в одноэтажном доме 7 марта. По данным МЧС Югры, предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

По состоянию на 01:24 была констатирована смерть троих детей. Один человек госпитализирован.

- Пациентка в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке силами санитарной авиации в ожоговый центр Пыть-Яха. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, — комментирует окружной департамент здравоохранения.

К тушению пожара привлекались 33 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 4 единицы техники. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь специалистами Югорского комплексного центра социального обслуживания населения.

В Югорске работает комиссия по ЧС, ситуация — на личном контроле главы города Андрея Бородкина. По его поручению будет проведено обследование помещения, организована необходимая помощь. По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам в СКР ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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