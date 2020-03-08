8 Март 2020 2020-03-08T11:35:56+03:00

В Сургуте пес-полицейский помог раскрыть кражу. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Житель Сургута обратился в полицию по факту кражи личных вещей из автомобиля. Мужчина рассказал, что приехал домой и припарковал авто по ул. Нефтеюганское шоссе.

Утром он спустился и обнаружил, что дверь машины не заперта, а из салона пропали фотоаппарат, ноутбук и жесткий диск общей стоимостью более 21 тысячи рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, служебно-розыскная собака по кличке «Фрап» взяла след и довела полицейских прямо до квартиры, где скрывался злоумышленник. При обыске полицейские обнаружили в доме злоумышленника пропавшие вещи потерпевшего. Подозреваемый в краже рассказал, что заметил имущество в автомобиле и, воспользовавшись тем, что машина не заперта, похитил их. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейский кинолог Александра Скворцова отметила, что это первое раскрытое преступление ее четвероногого напарника.

Она добавила, что Фрап в этом деле новичок, ведь только в декабре прошлого года он приехала с обучения и уже так быстро продемонстрировала на отлично свои навыки.

ИСТОЧНИК KP.RU