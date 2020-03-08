8 Март 2020 2020-03-08T07:10:23+03:00

В праздничный день 8 марта в Югру явилась непогода. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

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Мокрый снег и шквалистый ветер обещают синоптики в воскресенье 8 марта в Югре. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный снег, мокрый снег, метель. Ветер западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -4 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градус.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер западный 9-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU