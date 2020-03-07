2020-03-07T13:32:34+03:00
Общество

К празднику в Сургут завезли три тонны цветов

Основные поставки осуществляются из Краснодара и Москвы
Есен Абилькенов
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Цветы везут в основном из Краснодара и МосквыЦветы везут в основном из Краснодара и МосквыФото: pixabay.com
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Поставки продукции, связанные с подготовкой к Международному женскому дню, отразились на объемах грузов, которые поступают в аэропорт Сургута. В город самолетами доставляются миллионы цветов, которые в ближайшие выходные будут распроданы через цветочные салоны к празднику.

По данным группы по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут», за неделю, предшествующую 8 марта, через воздушные ворота города было привезено более трех тонн цветущих атрибутов весеннего праздника. Как отметили в аэропорту, главным образом поставки осуществлялись из Москвы и Краснодара, сообщает «Вестник Сургутского района»

Стоит также добавить, что цветочные салоны и студии Сургута работают в круглосуточном режиме, чтобы удовлетворить резко возросший спрос. Покупки совершают не только простые жители, но также предприятия, трудовые коллективы, профсоюзы и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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