Наталья Комарова обсудила с консулом Азербайджана перспективы сотрудничества

7 Март 2020 2020-03-07T12:45:57+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с генеральным консулом Азербайджана Ильгаром Искендеровым. Мероприятия состоялось в Екатеринбурге на площадке кинофестиваля «Дух огня». Глава округа отметила, что сотрудничество между регионом и республикой Азербайджан пока не скреплено официальными бумагами. Тем не менее, они уже связаны тесными контактами.

Так, товарооборот за 9 месяцев прошлого года составил более 4 миллиона долларов. Преимущественно в группа товаров экспорта и импорта значится оборудование, отметила Наталья Комарова.

Также она отметила, что представители вузов Азербайджана приняли активное участие в деловой программе международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». По ее словам, такое взаимодействие должно стать регулярным.

Кроме того, напомнила губернатор, осенью прошлого года прошел финальный этап международной медиаэкспедиции «Путь нефти» в Баку. В рамках экспедиции была достигнута главная цель объединения студентов и педагогов высших учебных заведениях нефтяного профиля, а также сформировать блок материалов об истории освоения недр как на территории Югры, так и в кавказской республике.

По словам Натальи Комаровой, регион открыт для дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном и заинтересован в создании прямых каналов торговли и оказания услуг. Эту тему еще года назад глава региона обсуждала с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль Оглы. Прежде всего в Югре проявляют интерес к поставкам сельхозпродукции, разработках в сферах нефти и газа, медицины, IT-технологий.

В то же время Югра может предложить Азербайджану свой опыт цифровизации государственных услуг, организации медицинского обслуживания, налаживание прямых поставок рыбной продукции, продукции деревообработки.

Для стимулирования двусторонних контактов предпринимателей представители властей Югры и Азербайджана могут закрепить ряд положений, способствующих наращиванию товарооборота, а также развитию гуманитарных связей.

Как заявил Ильгар Искендеров, Азербайджан заинтересован в развитии межрегионального сотрудничества, это также станет одной из задач при проведении ежегодного азербайджано-российского форума, сообщают в пресс-службе правительства ХМАО-Югры.

Он также напомнил, что в Югре по объективным историческим причинам на сегодняшний день проживает больше всего представителей Азербайджана по сравнению с другими регионами УрФО. На этой основе взаимоотношения Югры и Азербайджана будут только укрепляться, выразил надежду генконсул, напомнив, что одним из героев освоения западно-сибирских недр стал его легендарный соотечественник Фарман Салманов. В заключении Ильгар Искендеров предложил Наталье Комаровой приехать в Азербайджан с ответным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU