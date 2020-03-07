В Пыть-Яхе до конца года реконструируют очистные сооружения

7 Март 2020 2020-03-07T09:11:58+03:00

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Рабочую встречу с главой Пыть-Яха Александром Морозовым провела губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Руководитель муниципалитета рассказал о результатах работы за прошый год и планах развития в этом году.

По словам Натальи Комаровой, в Пыть-Яхе сохраняется проблема расселения и ликвидации непригодных для проживания строений. Она потребовала разъяснить, как будет решаться этот вопрос. Глава Пыть-Яха сообщил, что для реализации намеченных показателей будет скорректирована адресная муниципальная программа, будут расширены как круг ее участников, так и полномочия муниципалитета.

Губернатор обратила особое внимание на необходимость соблюдения прав граждан при реализации полномочий органов местного самоуправления, а также обсуждения возможностей семей, подлежащих расселению. Для более эффективного решения поставленных задач, на которые в том числе направляются средства окружного бюджета, необходимы нестандартные решения, подчеркнула глава региона.

По сообщению Александра Морозова, в городе расселено 10 аварийных домов, для жителей приобретены 62 помещения. Построено 4 многоквартирных дома площадью 39 тысячи квадратных метров, а также 28 частных домов на 3,5 тысячи квадратных метров.

Наталья Комарова обратила внимание на проблему качества водоснабжения, в связи с которой в городе, согласно соцопросам, снизилась удовлетворенность граждан услугами ЖКХ. На это Александр Морозов ответил, что для решения проблемы будут реконструированы водоочистные сооружения. Работы ведутся в соответствии с национальным проектом «Экология». Запустить систему в работу планируется уже до конца этого года.

Наталья Комарова потребовала решить вопрос замены сетей водоснабжения и водоотведения, чтобы средства на реконструкцию водоочистных сооружения не оказались потрачены напрасно.

Губернатор продолжит проведение традиционных для начала года отчетных встреч с главами муниципальных образований. На их основе будут сформированы поручений для глав муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU