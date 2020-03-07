2020-03-07T09:11:58+03:00
Общество

В Пыть-Яхе до конца года реконструируют очистные сооружения

Об этом губернатору сообщил глава муниципального образования
Есен Абилькенов
Поделиться:
Наталья Комарова провела встречу с главой Пыть-Яха Александром Морозовым. Фото: пресс-служба правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова провела встречу с главой Пыть-Яха Александром Морозовым. Фото: пресс-служба правительства ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Рабочую встречу с главой Пыть-Яха Александром Морозовым провела губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Руководитель муниципалитета рассказал о результатах работы за прошый год и планах развития в этом году.

По словам Натальи Комаровой, в Пыть-Яхе сохраняется проблема расселения и ликвидации непригодных для проживания строений. Она потребовала разъяснить, как будет решаться этот вопрос. Глава Пыть-Яха сообщил, что для реализации намеченных показателей будет скорректирована адресная муниципальная программа, будут расширены как круг ее участников, так и полномочия муниципалитета.

Губернатор обратила особое внимание на необходимость соблюдения прав граждан при реализации полномочий органов местного самоуправления, а также обсуждения возможностей семей, подлежащих расселению. Для более эффективного решения поставленных задач, на которые в том числе направляются средства окружного бюджета, необходимы нестандартные решения, подчеркнула глава региона.

По сообщению Александра Морозова, в городе расселено 10 аварийных домов, для жителей приобретены 62 помещения. Построено 4 многоквартирных дома площадью 39 тысячи квадратных метров, а также 28 частных домов на 3,5 тысячи квадратных метров.

Наталья Комарова обратила внимание на проблему качества водоснабжения, в связи с которой в городе, согласно соцопросам, снизилась удовлетворенность граждан услугами ЖКХ. На это Александр Морозов ответил, что для решения проблемы будут реконструированы водоочистные сооружения. Работы ведутся в соответствии с национальным проектом «Экология». Запустить систему в работу планируется уже до конца этого года.

Наталья Комарова потребовала решить вопрос замены сетей водоснабжения и водоотведения, чтобы средства на реконструкцию водоочистных сооружения не оказались потрачены напрасно.

Губернатор продолжит проведение традиционных для начала года отчетных встреч с главами муниципальных образований. На их основе будут сформированы поручений для глав муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пыть-Яхе до конца года реконструируют очистные сооружения
В Югре приняты дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса
Погода в Югре 7 марта: мокрый снег и ветер
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
В Мегионе за три дня вывезли более десяти тысяч кубометров снега
Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре
Вартовчанина осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Хантымансийцы захотели для города больше берез и рябин
Мегионцев ждет снегоходный кросс
Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО
Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные баки
Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Югре
Мировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатно
В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы
Югорский регоператор объявил предпринимателям об акции «Тают пени»
Вартовчане отметят 9 марта День города
Лед на реках Югры стал опасным
Новая поликлиника возле ТЦ «Росич» появится в Сургуте к 2023 году
В Ханты-Мансийске нашли женщину, укравшую косметику и парфюмерию
Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак
Юных Ромео и Джульетту, сбежавших из Нижневартовска, задержали в поезде
Два человека погибли на югорских дорогах
Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы
Цветы к празднику получат не все: аферисты обманули югорчан при заказе букетов
Губернатор ХМАО призвала доверять только официальной информации о коронавирусе
Жительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостя
Кражу по горячим следам раскрыли в Когалыме