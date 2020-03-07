2020-03-07T07:51:17+03:00
Общество

В Югре приняты дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса

Глава региона подписала соответствующее распоряжение
Есен Абилькенов
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В округе приостановят проведение массовых мероприятийВ округе приостановят проведение массовых мероприятийФото: pixabay.com
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Постановление о дополнительных мерах для снижения рисков проникновения и распространения коронавирусной инфекции подписала накануне губернатор Югры Наталья Комарова. В силу документ вступит 10 марта.

В соответствии с постановлением, в округе будут приостановлено проведение массовых мероприятий, организованных органами власти, численностью от 20 человек с участием граждан из-за рубежа. Такие же рекомендации даны представителям окружных органов местного самоуправления, а также организациям и учреждениям всех форм собственности.

Кроме того, документ предписывает всем, кто прибыл на территорию региона из тех мест, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, при первых же симптомам немедленно вызывать врачей на дом, не посещая медучреждения. Таким гражданам рекомендуют оставаться дома и выполнять все предписания медиков.

На предприятиях округа вводится обязательство организовать процедуру контроля за температурой тела сотрудников на рабочем месте, сообщает пресс-служба правительства Югры. В случае выявления у работника высокой температуры предписывается немедленно отстранять его от работы и обеспечивать изоляцию на дому.

При выявлении заболевшего коронавирусом информацию о его контактах с другими лицами работодатель должен будет незамедлительно предоставить по запросу в управление Роспотребнадзора, а также провести дезинфекцию всех объектов, где находился больной.

Для оказания медпомощи заболевшим с острыми респираторными симптомами на дому департамент здравоохранения получил распоряжение организовать соответствующую работу медучреждений. Особое внимание гражданам, которые посещали зоны риска, а также пожилым людям старше 60 лет. С этой целью в состав выездная амбулаторная служба войдут дополнительный штат сотрудников отделений профилактики и других специалистов.

Для тех, кто прибыл с территорий, на которых ранее выявлены случаи заболевания коронавирусом, будет организована работа «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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