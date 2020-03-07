Погода в Югре 7 марта: мокрый снег и ветер
Жителей округа предупреждают об ухудшении погоды в эту субботу, 7 марта. По данным гидрометцентра ХМАО, в этот день ночью и днем ожидается сильный, местами мокрый снег, порывы ветра будут достигать до 19 м/с.
Жителей и гостей Югры в связи с неблагоприятными погодными явлениями призывают быть осторожными, соблюдать скоростной режим на дорогах, передвигаться осторожно, учитывая дорожные и природные условия и видимость. Пешеходам лучше держаться подальше от рекламных щитов и незакрепленных конструкций, а также от крыш домов, откуда ветром может сорвать шифер или другие предметы.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует на мобильный номер 112 или на городской номер службы МЧС 01.
ИСТОЧНИК KP.RU