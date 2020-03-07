2020-03-07T05:56:13+03:00
Общество

Погода в Югре 7 марта: мокрый снег и ветер

Водителям советуют быть предельно осторожными
Есен Абилькенов
Поделиться:
Водителям советуют быть предельно осторожнымиВодителям советуют быть предельно осторожнымиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителей округа предупреждают об ухудшении погоды в эту субботу, 7 марта. По данным гидрометцентра ХМАО, в этот день ночью и днем ожидается сильный, местами мокрый снег, порывы ветра будут достигать до 19 м/с.

Жителей и гостей Югры в связи с неблагоприятными погодными явлениями призывают быть осторожными, соблюдать скоростной режим на дорогах, передвигаться осторожно, учитывая дорожные и природные условия и видимость. Пешеходам лучше держаться подальше от рекламных щитов и незакрепленных конструкций, а также от крыш домов, откуда ветром может сорвать шифер или другие предметы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует на мобильный номер 112 или на городской номер службы МЧС 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пыть-Яхе до конца года реконструируют очистные сооружения
В Югре приняты дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса
Погода в Югре 7 марта: мокрый снег и ветер
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
В Мегионе за три дня вывезли более десяти тысяч кубометров снега
Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре
Вартовчанина осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Хантымансийцы захотели для города больше берез и рябин
Мегионцев ждет снегоходный кросс
Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО
Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные баки
Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Югре
Мировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатно
В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы
Югорский регоператор объявил предпринимателям об акции «Тают пени»
Вартовчане отметят 9 марта День города
Лед на реках Югры стал опасным
Новая поликлиника возле ТЦ «Росич» появится в Сургуте к 2023 году
В Ханты-Мансийске нашли женщину, укравшую косметику и парфюмерию
Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак
Юных Ромео и Джульетту, сбежавших из Нижневартовска, задержали в поезде
Два человека погибли на югорских дорогах
Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы
Цветы к празднику получат не все: аферисты обманули югорчан при заказе букетов
Губернатор ХМАО призвала доверять только официальной информации о коронавирусе
Жительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостя
Кражу по горячим следам раскрыли в Когалыме