Погода в Югре 7 марта: мокрый снег и ветер

7 Март 2020 2020-03-07T05:56:13+03:00

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Жителей округа предупреждают об ухудшении погоды в эту субботу, 7 марта. По данным гидрометцентра ХМАО, в этот день ночью и днем ожидается сильный, местами мокрый снег, порывы ветра будут достигать до 19 м/с.

Жителей и гостей Югры в связи с неблагоприятными погодными явлениями призывают быть осторожными, соблюдать скоростной режим на дорогах, передвигаться осторожно, учитывая дорожные и природные условия и видимость. Пешеходам лучше держаться подальше от рекламных щитов и незакрепленных конструкций, а также от крыш домов, откуда ветром может сорвать шифер или другие предметы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует на мобильный номер 112 или на городской номер службы МЧС 01.

ИСТОЧНИК KP.RU