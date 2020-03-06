6 Март 2020 2020-03-06T15:33:22+03:00

В Мегионе за три дня вывезли более десяти тысяч кубометров снега. Фото администрации города.

Ежедневно на дорогах города работают от 16 до 36 снегоуборщиков

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Снегоуборочные работы продолжаются в Мегионе. Как отметили в администрации города, более десяти тысяч кубометров снега вывезено на полигон для утилизации за три дня текущей недели.

- Чистятся и обрабатываются песчано-солевой смесью тротуары и дороги. Ежедневно для работы задействуется от 16 до 36 единиц снегоуборочной техники, - отметили в учреждении «Капитальное строительство».

Отмечается, что автомобили, не убранные владельцами от подъездов и со стоянок, у жилых домов, затрудняют уборку и приводят к нарушению графика по очистке и вывозу снега.

ИСТОЧНИК KP.RU