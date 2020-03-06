2020-03-06T14:51:01+03:00
Общество

Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре

Югорчан также ждет сильный и мокрый снег
Руслан Савинов
Поделиться:
Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в ЮгреВетер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта ночью ожидаются неблагоприятные погодные явления. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью на северо-западе региона, а днем на северо-востоке сильный мокрый снег и ветер порывами до 19 метров в секунду.

- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, - напомнили в МЧС Югры.

Спасатели также призывают обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то звоните на номер экстренных служб с мобильного телефона: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей
В Мегионе за три дня вывезли более десяти тысяч кубометров снега
Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре
Вартовчанина осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Хантымансийцы захотели для города больше берез и рябин
Мегионцев ждет снегоходный кросс
Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО
Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные баки
Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Югре
Мировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатно
В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы
Югорский регоператор объявил предпринимателям об акции «Тают пени»
Вартовчане отметят 9 марта День города
Лед на реках Югры стал опасным
Новая поликлиника возле ТЦ «Росич» появится в Сургуте к 2023 году
В Ханты-Мансийске нашли женщину, укравшую косметику и парфюмерию
Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак
Юных Ромео и Джульетту, сбежавших из Нижневартовска, задержали в поезде
Два человека погибли на югорских дорогах
Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы
Цветы к празднику получат не все: аферисты обманули югорчан при заказе букетов
Губернатор ХМАО призвала доверять только официальной информации о коронавирусе
Жительница Ханты-Мансийска зарезала своего гостя
Кражу по горячим следам раскрыли в Когалыме