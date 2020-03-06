Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре
На территории Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта ночью ожидаются неблагоприятные погодные явления. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью на северо-западе региона, а днем на северо-востоке сильный мокрый снег и ветер порывами до 19 метров в секунду.
- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, - напомнили в МЧС Югры.
Спасатели также призывают обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Напомним, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то звоните на номер экстренных служб с мобильного телефона: 112.
ИСТОЧНИК KP.RU