6 Март 2020 2020-03-06T14:51:01+03:00

Ветер порывами до 19 метров в секунду прогнозируется 7 марта в Югре Фото: pixabay.com

Югорчан также ждет сильный и мокрый снег

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта ночью ожидаются неблагоприятные погодные явления. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью на северо-западе региона, а днем на северо-востоке сильный мокрый снег и ветер порывами до 19 метров в секунду.

- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, - напомнили в МЧС Югры.

Спасатели также призывают обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то звоните на номер экстренных служб с мобильного телефона: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU