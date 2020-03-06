Вартовчанина осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 35-летнего местного жителя. По данным региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения».
Судом установлено, что подсудимый с непогашенной судимостью за управление автомобилем в состоянии опьянения вновь в апреле 2019 года управлял автомобилем нетрезвым. Однако его остановили сотрудники полиции в районе проезда Заозерный, 1 в Нижневартовске.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU