Вартовчанина осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

6 Март 2020 2020-03-06T14:37:04+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 35-летнего местного жителя. По данным региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения».

Судом установлено, что подсудимый с непогашенной судимостью за управление автомобилем в состоянии опьянения вновь в апреле 2019 года управлял автомобилем нетрезвым. Однако его остановили сотрудники полиции в районе проезда Заозерный, 1 в Нижневартовске.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU