6 Март 2020 2020-03-06T14:12:57+03:00

Хантымансийцы захотели для города больше берез и рябин Фото: pixabay.com

Деревья могут высадить уже летом 2020 года

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Жители Ханты-Мансийска считают, что на улицах города нужно высаживать больше берез и рябин. Об этом они рассказали в рамках краудсорсингового проекта «Мы вместе!».

Большинство участников назвало территорию Гидронамыва наиболее нуждающейся в озеленительных работах, - рассказала об итогах интернет-опроса Модератор крауд-проекта «Мы вместе!» Елена Максимова.

По словам и.о. начальника отдела экологии «Службы муниципального заказа в ЖКХ» Андрея Куруча, работы по озеленению территории начнутся летом 2020 года. Большинство горожан поддержало идею с березами и рябинами, так как это исконно-русские и неприхотливые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU