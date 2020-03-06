Хантымансийцы захотели для города больше берез и рябин
Жители Ханты-Мансийска считают, что на улицах города нужно высаживать больше берез и рябин. Об этом они рассказали в рамках краудсорсингового проекта «Мы вместе!».
Большинство участников назвало территорию Гидронамыва наиболее нуждающейся в озеленительных работах, - рассказала об итогах интернет-опроса Модератор крауд-проекта «Мы вместе!» Елена Максимова.
По словам и.о. начальника отдела экологии «Службы муниципального заказа в ЖКХ» Андрея Куруча, работы по озеленению территории начнутся летом 2020 года. Большинство горожан поддержало идею с березами и рябинами, так как это исконно-русские и неприхотливые деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU