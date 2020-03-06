Мегионцев ждет снегоходный кросс

6 Март 2020 2020-03-06T13:59:09+03:00

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В Мегионе пройдет второй этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу. Как уточнили в администрации города, мероприятие пройдет 14 марта.

В состязаниях на мегионской трассе в районе автодрома примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. Торжественное открытие соревнований состоится в 12:30.

- Приглашаем мегионцев поддержать участников – насладиться экстремальным спортом, получить положительный заряд эмоций от мастерства и храбрости спортсменов, - поделились организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU