2020-03-06T13:59:09+03:00
Общество

Мегионцев ждет снегоходный кросс

На соревнование приедут сильнейшие спортсмены России
Руслан Савинов
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Мегионцев ждет снегоходный кросс. Фото администрации города.Мегионцев ждет снегоходный кросс. Фото администрации города.
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В Мегионе пройдет второй этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу. Как уточнили в администрации города, мероприятие пройдет 14 марта.

В состязаниях на мегионской трассе в районе автодрома примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. Торжественное открытие соревнований состоится в 12:30.

- Приглашаем мегионцев поддержать участников – насладиться экстремальным спортом, получить положительный заряд эмоций от мастерства и храбрости спортсменов, - поделились организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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