2020-03-06T13:39:57+03:00
Общество

Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО

О назначении стало известно сегодня, 6 марта
Руслан Савинов
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Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО. Фото правительства Югры.Александр Постников занял должность главного федерального инспектора ХМАО. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 6 марта, представила членам высшего органа исполнительной власти главного федерального инспектора ХМАО Александра Постникова. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Югры.

Известно, что Постникова назначили на этот пост 27 февраля распоряжением полномочного представителя президента России в УрФО. Александр Постников родился в 1970 году в Москве.

В 2001 году он окончил Академию ФСБ РФ, в 2014 году – РАНХиГС. С 2014 года по настоящее время Постников занимал руководящие должности различных предприятий Москвы. Кроме того, он награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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