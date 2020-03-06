Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные баки
Индивидуальный предприниматель из Ханты-Мансийска допустил сброс биологических отходов в бытовые мусорные баки. Подробности сообщила пресс-служба Россельхознадзора ХМАО.
Нарушения были выявлены в ходе инспекции по соблюдению ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, - уточнили в Россельхознадзоре Югры.
Отметим, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается. Обязанность по доставке отходов для переработки или захоронения - сжигания возлагается на владельца.
Эти требования соблюдены не были. Возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU