2020-03-06T13:20:34+03:00
Общество

Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные баки

Возбуждено дело об административном правонарушении
Руслан Савинов
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Предприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные бакиПредприниматель в Ханты-Мансийске сбросил биоотходы в мусорные бакиФото: pixabay.com
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Индивидуальный предприниматель из Ханты-Мансийска допустил сброс биологических отходов в бытовые мусорные баки. Подробности сообщила пресс-служба Россельхознадзора ХМАО.

Нарушения были выявлены в ходе инспекции по соблюдению ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, - уточнили в Россельхознадзоре Югры.

Отметим, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается. Обязанность по доставке отходов для переработки или захоронения - сжигания возлагается на владельца.

Эти требования соблюдены не были. Возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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