2020-03-06T13:03:27+03:00
Общество

Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Югре

Меры профилактики дали свои результаты
Руслан Савинов
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Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в ЮгреУровень заболеваемости ВИЧ снизился в ЮгреФото: pixabay.com
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По итогам 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в ХМАО снизилась на 16,2% по сравнению с годом ранее. Как отметила пресс-служба правительства региона, в прошлом году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошло более трети населения - 587 831 человек.

- Специалисты медицинских учреждений проводят на предприятиях округа акции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, консультации и беседы, распространяют полиграфическую и сувенирную продукцию. Для желающих организуют экспресс-тестирование на ВИЧ, которое сопровождается консультированием до и после проведения процедуры, - сообщили югорские врачи.

Отметим, с каждым годом количество предприятий и сотрудников, участвующих в экспресс-тестировании, увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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