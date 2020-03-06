Уровень заболеваемости ВИЧ снизился в Югре

6 Март 2020 2020-03-06T13:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в ХМАО снизилась на 16,2% по сравнению с годом ранее. Как отметила пресс-служба правительства региона, в прошлом году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошло более трети населения - 587 831 человек.

- Специалисты медицинских учреждений проводят на предприятиях округа акции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, консультации и беседы, распространяют полиграфическую и сувенирную продукцию. Для желающих организуют экспресс-тестирование на ВИЧ, которое сопровождается консультированием до и после проведения процедуры, - сообщили югорские врачи.

Отметим, с каждым годом количество предприятий и сотрудников, участвующих в экспресс-тестировании, увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU