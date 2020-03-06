2020-03-06T12:20:21+03:00
Общество

Мировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатно

Ряд фильмов имеют возрастной ценз
Руслан Савинов
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Мировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатноМировые кинопремьеры фестиваля «Дух огня» можно будет посмотреть бесплатноФото: pixabay.com
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Свободный вход будет на все конкурсные фильмы XVIII фестиваля «Дух огня»: «Конкурс российских дебютов», «Международный конкурс», «Международный конкурс детских и юношеских фильмов «Твое кино», «Твое кино», «Короткий метр». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Однако вход на фильмы коммерческого проката потребует предъявления билета. Отметим, что каждый фильм имеет возрастной ограничение, установленное комиссией. В случае несоответствия зрителя возрасту администратор зала имеет право не допускать его на просмотр фильма.

Напомним, что фестиваль проводят для привлечения зрителей в кинотеатры нового поколения, а также активизации процессов по вхождению территории Югры в общероссийское и мировое кинотеатральное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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