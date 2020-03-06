2020-03-06T11:57:01+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы

Работы завершат к 1 мая
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы. Фото администрации города.В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы. Фото администрации города.
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Реконструкция парка Победы началась в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Рабочие уже приступили к демонтажу входных групп – они снимают старую облицовку и готовят конструкции под новую плитку. На всех памятниках парка будут заменены мрамор и надписи, - рассказали в администрации Ханты-Мансийска.

Отмечается, что скульптуры у вечного огня тоже обновят. Также заменят тротуарную плитку. Работы завершат к 1 мая.

Кроме того, преобразования ждут самую знаменитую достопримечательность Ханты-Мансийска, фонтан «Ротонда» на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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