В Ханты-Мансийске приступили к реконструкции парка Победы
Реконструкция парка Победы началась в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
- Рабочие уже приступили к демонтажу входных групп – они снимают старую облицовку и готовят конструкции под новую плитку. На всех памятниках парка будут заменены мрамор и надписи, - рассказали в администрации Ханты-Мансийска.
Отмечается, что скульптуры у вечного огня тоже обновят. Также заменят тротуарную плитку. Работы завершат к 1 мая.
Кроме того, преобразования ждут самую знаменитую достопримечательность Ханты-Мансийска, фонтан «Ротонда» на Центральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU