Югорский регоператор объявил предпринимателям об акции «Тают пени»
Юридические лица ХМАО могут получить рассрочку на задолженность за мусор. Как отметили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология», началась акция юридическим лицам - должникам «Тают пени».
Известно, что предприниматели, подавшие заявку на заключение договора до конца мая, могут рассчитывать не только на списание пени, но и на рассрочку платежей до трех месяцев. Кроме того, возможны иные индивидуальные условия для каждого обратившегося юридического лица.
Отметим, что с 1 сентября по 31 декабря юридическими лицами уже оплачено по претензиям около 64,5 млн. без доведения дела до судебных разбирательств.
Подробную информацию физические и юридические лица могут узнать у представителей регоператора по телефону: 8 800 222 11 86.
ИСТОЧНИК KP.RU