Югорский регоператор объявил предпринимателям об акции «Тают пени»

6 Март 2020 2020-03-06T11:10:36+03:00

Подобные меры уже хорошо зарекомендовали себя

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Юридические лица ХМАО могут получить рассрочку на задолженность за мусор. Как отметили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология», началась акция юридическим лицам - должникам «Тают пени».

Известно, что предприниматели, подавшие заявку на заключение договора до конца мая, могут рассчитывать не только на списание пени, но и на рассрочку платежей до трех месяцев. Кроме того, возможны иные индивидуальные условия для каждого обратившегося юридического лица.

Отметим, что с 1 сентября по 31 декабря юридическими лицами уже оплачено по претензиям около 64,5 млн. без доведения дела до судебных разбирательств.

Подробную информацию физические и юридические лица могут узнать у представителей регоператора по телефону: 8 800 222 11 86.

ИСТОЧНИК KP.RU