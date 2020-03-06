Вартовчане отметят 9 марта День города

6 Март 2020 2020-03-06T10:55:04+03:00

Все вместе они скажут: «Дарим городу любовь!»

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В честь празднования Дня города на площади Нефтяников 9 марта состоится народное гулянье «Дарим городу любовь!». Об этом стало известно от пресс-службы Нижневартовска.

- Участников праздника ждет концертно-развлекательная программа, мастер-классы, интерактивные игровые зоны, спортивные эстафеты, а также приятные сюрпризы, - сообщили организаторы.

Отметим, что для обеспечения безопасности граждан вход на площадь Нефтяников будет организован через рамки металлоискателей. Всех вартовчан просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.

Праздник начнется в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU