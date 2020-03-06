Вартовчане отметят 9 марта День города
В честь празднования Дня города на площади Нефтяников 9 марта состоится народное гулянье «Дарим городу любовь!». Об этом стало известно от пресс-службы Нижневартовска.
- Участников праздника ждет концертно-развлекательная программа, мастер-классы, интерактивные игровые зоны, спортивные эстафеты, а также приятные сюрпризы, - сообщили организаторы.
Отметим, что для обеспечения безопасности граждан вход на площадь Нефтяников будет организован через рамки металлоискателей. Всех вартовчан просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам.
Праздник начнется в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU