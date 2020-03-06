Лед на реках Югры стал опасным

6 Март 2020 2020-03-06T10:43:43+03:00

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Из-за активного солнца и высоких температур на реках Югры начал таять лед. Подробнее об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО

- Из-за солнца на ледовом покрытии водоемов образуется наледь. Опасность также представляют и полыньи – участки водоемов, которые так и не покрылись льдом в течение зимнего периода, - отметили специалисты.

- Весна – один из самых коварных периодов, когда структура льда резко меняется. Сейчас он многослойный, с наледью, но когда весна вступит в свои права, начнут появляться промоины, и выход на водоемы станет опасен, - отметила замначальника отдела безопасности на водных объектах МЧС Югры Ольга Кашкарова

Спасатели напомнили, что следует опасаться мест, где лед запорошен снегом. Если на льду темное пятно, то в этом месте лед тонкий.

ИСТОЧНИК KP.RU