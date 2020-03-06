6 Март 2020 2020-03-06T10:28:19+03:00

Новая поликлиника возле ТЦ «Росич» появится в Сургуте к 2023 году

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В Сургуте возле ТЦ «Росич» появится новая поликлиника. По данным администрации города, об этом сообщил накануне, 5 марта, глава Сургута Вадим Шувалов на встрече с жителями 27 и 28 микрорайонов.

- После утверждения проекта, мы приступим к реализации. Строительство начнется в 2021 году. На создание объекта дается три года, – уточнил заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Известно, что планируемый объект здравоохранения позволит разгрузить действующую в этом районе поликлинику № 2.

Добавим, в Сургуте продолжат открывать новые кабинеты врачей общей практики на первых этажах жилых домов для доступности медицинской помощи жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU