В Ханты-Мансийске нашли женщину, укравшую косметику и парфюмерию

6 Март 2020 2020-03-06T10:14:07+03:00

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В ХМАО за минувшие сутки, 5 марта, случилось 61 преступление. По данным УМВД Югры уже раскрыто 33, из них: пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и шесть краж.

Так, сотрудники уголовного розыска Сургута установили 28-летнего гражданина, который похитил с автомобиля чехол запасного колеса. Этим он причинил ущерб потерпевшему в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

Тем временем полицейские Ханты-Мансийска установили 48-летнюю подозреваемую в краже сотового телефона. Стоимость гаджета около двух тысяч рублей.

Также в Ханты-Мансийске нашли 43-летнюю подозреваемую в краже парфюмерии и косметики из магазина. Женщина унесла с собой товаров на две тысячи рублей. В данный момент злоумышленница под подпиской о невыезде.

Кроме того, известно, что в Югре за минувшие сутки раскрыто четыре ранее произошедших преступления и выявлено более двух тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU