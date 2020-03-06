Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак

6 Март 2020 2020-03-06T09:51:41+03:00

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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов выразил уверенность, что городу необходим приют для беспризорных животных. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- По предварительным подсчетам в приюте очень нуждаются около тысячи собак. Однако для строительства и оборудования такого приюта требуется порядка 140 миллионов рублей — сумма значительная, - написал Вадим Шувалов.

Мэр Сургута поручил департаменту архитектуры сделать проект. Затем его обсудят депутаты.

Мнения жителей Сургута разделились: одни поддерживают идею, другие – ужаснулись потребовавшейся сумме из бюджета.

- Давно пора сделать, думаю молодежь с удовольствием будет ухаживать. Я очень рада, если так будет. Животные будут в безопасности, и люди не будут покусаны, - написал один из подписчиков Вадима Шувалова.

- Замечательная идея, хотелось бы, чтоб все у Вас получилось, - поддержал еще один из пользователей интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU