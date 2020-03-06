Глава Сургута предложил построить приют для тысячи бездомных собак
Градоначальник Сургута Вадим Шувалов выразил уверенность, что городу необходим приют для беспризорных животных. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- По предварительным подсчетам в приюте очень нуждаются около тысячи собак. Однако для строительства и оборудования такого приюта требуется порядка 140 миллионов рублей — сумма значительная, - написал Вадим Шувалов.
Мэр Сургута поручил департаменту архитектуры сделать проект. Затем его обсудят депутаты.
Мнения жителей Сургута разделились: одни поддерживают идею, другие – ужаснулись потребовавшейся сумме из бюджета.
- Давно пора сделать, думаю молодежь с удовольствием будет ухаживать. Я очень рада, если так будет. Животные будут в безопасности, и люди не будут покусаны, - написал один из подписчиков Вадима Шувалова.
- Замечательная идея, хотелось бы, чтоб все у Вас получилось, - поддержал еще один из пользователей интернета.
ИСТОЧНИК KP.RU