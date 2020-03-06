6 Март 2020 2020-03-06T09:52:42+03:00

Юных Ромео и Джульетту, сбежавших из Нижневартовска, задержали в поезде. Фото: Савинов Руслан.

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В Нижневартовске были объявлены в розыск пара подростков, которые самовольно ушли из дома. Об итогах поисков сообщило управление на транспорте МВД России по УрФО.

Известно, что транспортные полицейские Челябинска установили: 17-летняя девушка и ее 16-летний друг купили билеты на поезд «Нижневартовск – Астрахань», чтобы доехать до Уфы.

Также сообщается, что подростки в поезде распивали алкоголь с 21-летним попутчиком. Юных вартовчан сняли с поезда и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до прибытия родителей.

Добавим, за распитие алкоголя в общественном месте подростков привлекли к административной ответственности, а за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя на их попутчика составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU