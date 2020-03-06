2020-03-06T09:14:45+03:00
Происшествия

Два человека погибли на югорских дорогах

Еще трое получили различные травмы в авариях
Руслан Савинов
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Два человека погибли на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.Два человека погибли на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории Югры накануне, 5 марта, два человека погибли и три – получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, на 48 километре автодороги «СургутКогалым» в Сургутском районе в 9:20 столкнулись «УАЗ» и «Киа Рио». В результате аварии водитель «Киа Рио» и его пассажир скончались на месте происшествия. Водитель «УАЗ» получил травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.

- Выбирайте скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, но и руководствуясь погодными и дорожными условиями, а также состоянием проезжей части, - призвали в ГИБДД Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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