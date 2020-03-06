2020-03-06T09:04:30+03:00
Общество

Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы

Изменения позволят лучше распределять поток пациентов
Руслан Савинов
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Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы. Фото: Савинов Руслан.Станция скорой помощи Сургута перешла на новый режим работы. Фото: Савинов Руслан.
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Первую большую объединенную медицинскую зону создали в ХМАО. Станция скорой помощи Сургута подключила к своей системе Сургутский район, а также Когалым.

Диспетчерские объединили в рамках развития экстренной помощи пациентам. Теперь вызовы по номерам 103 и 112 от жителей этих муниципалитетов будут поступать на пульт сургутской станции.

Известно, что изменения позволят лучше распределять поток пациентов. Например, пациентов с инсультами, инфарктами или тяжелыми травмами будут сразу доставлять в Сургут. Благодаря этому повысится качество медицинских услуг.

Добавим, что в дальнейшем в ХМАО наладят подобную систему в других медицинских округах: в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Няганском и Нефтеюганском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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