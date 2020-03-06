Цветы к празднику получат не все: аферисты обманули югорчан при заказе букетов
В ХМАО за минувшие сутки, 5 марта, случилось 23 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились около полутора миллионов рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, обмана баллов «Спасибо», покупки - продажи товаров и заказа роллов.
Так, 32-летняя сургутянка пыталась заказать на сайте «agroserver» тюльпаны. Лжепродавец ввел женщину в заблуждение и похитил 120 тысяч рублей.
Тем временем в Нягани доставщику ресторана быстрого питания позвонил неизвестный и попросил доставить на адрес роллы, а также занять ему денег. После того, как югорчанин перевел ему деньги, собеседник перестал выходить на связь.
Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU