6 Март 2020 2020-03-06T08:51:15+03:00

Цветы к празднику получат не все: аферисты обманули югорчан при заказе букетов Фото: pixabay.com

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В ХМАО за минувшие сутки, 5 марта, случилось 23 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились около полутора миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Их обманывали под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, обмана баллов «Спасибо», покупки - продажи товаров и заказа роллов.

Так, 32-летняя сургутянка пыталась заказать на сайте «agroserver» тюльпаны. Лжепродавец ввел женщину в заблуждение и похитил 120 тысяч рублей.

Тем временем в Нягани доставщику ресторана быстрого питания позвонил неизвестный и попросил доставить на адрес роллы, а также занять ему денег. После того, как югорчанин перевел ему деньги, собеседник перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU