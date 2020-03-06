Губернатор ХМАО призвала доверять только официальной информации о коронавирусе

6 Март 2020 2020-03-06T08:26:19+03:00

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остается 12 человек

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Подробности стали известны от пресс-службы регионального правительства.

Участники заседания обсудили эффективность мер по противодействию распространению коронавируса и защите здоровья югорчан. Приняты меры по всем направлениям: здравоохранение, образование, транспорт и сфера услуг.

Отметим, что случаев заболевания коронавирусом на данный момент в Югре не выявлено. По данным регионального Роспотребнадзора в Югре под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остается 12 человек: из них восемь граждан Китая, находящихся по трудовой визе, четверо югорчан, вернувшихся из поездки в КНР.

- Обращаю внимание ответственных должностных лиц на необходимость принимать решения только на основании достоверных данных о ситуации, - заявила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU